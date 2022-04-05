العراق – أكدت وزارة النفط العراقية، إن موازنة الدولة تتكبد خسائر تقدر بخمسة آلاف مليار دينار سنويا، جراء الدعم الحكومي لسعر زيت الوقود.

وأوضحت الوزارة أن الخسائر المالية التي تتكبدها موازنة الدولة تبلغ خمسة آلاف مليار دينار سنويا جراء عدم تصدير جميع الكميات المنتجة من زيت الوقود (النفط الأسود) أو بيعه وفقا لأسعار النشرة العالمية، فضلا عن تخصيص جزء منه لتجهيز التجار وأصحاب المعامل بسعر مدعوم.

يذكر أن سعر الطن الحالي من زيت الوقود وفقا للنشرة العالمية هو 900 ألف دينار (حوالي 616 دولارا أمريكيا)، بينما تقوم شركة توزيع المنتجات النفطية بتجهيز النفط الأسود للمعامل والمصانع المحلية المنتجة للإسفلت المؤكسد بسعر 300 ألف دينار للطن الواحد، ولأصحاب معامل الطابوق بسعر 100 ألف دينار للطن الواحد.

المصدر: وزارة النفط العراقية