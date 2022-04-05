اليمن – حذر وزير الخارجية اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا، أحمد عوض بن مبارك، من انهيار هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، متهما جماعة الحوثيين بانتهاكها.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال أحمد عوض بن مبارك: “لقيت الهدنة ترحيبا كبيرا، لكنها مهددة بانتهاكات الحوثيين، بما في ذلك الانتشار العسكري وتعبئة القوات والمركبات وضربات المدفعية والطائرات بدون طيار”.

وأضاف وزير الخارجية اليمني: “هذا يتطلب من المجتمع الدولي الحفاظ على ما تم تحقيقه”، في حين لم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول هذا الأمر.

والأسبوع الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان: “استجابت أطراف النزاع بشكل إيجابي لمقترح الأمم المتحدة، بشأن هدنة لمدة شهرين، تدخل (دخلت) حيز التنفيذ يوم 2 أبريل الساعة 19:00”.

وبموجب هذه الهدنة “تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا”، وفق ما جاء في بيان لمكتب غروندبرغ.

المصدر: RT