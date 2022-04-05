روسيا – علق وزير الرياضة الروسي، أوليغ ماتيتسين، على تصريحات وزير الرياضة البريطاني نايجل هدلستون، بأن روسيا “منبوذة” من قبل الرياضة العالمية، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية للأنباء، عن ماتيتسين قوله: “بمثل هذه التصريحات، فإنهم يدمرون العالم من خلال الرياضة. بالنسبة لسياسي، ووزير مسؤول عن هذا المجال، فإن هذا أمر غير مقبول على الإطلاق”.

ووفقا للوزير الروسي، يجب على الرياضة تعليم السياسيين اتخاذ المواقف الصحيحة والمبدئية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار المصالح الانتهازية.

وأضاف ماتيسين: ” أنا لا أقبل هذا الموقف على الإطلاق. أن مبادئ الرياضة هي الوحدة، واحترام بعضنا البعض، والتاريخ، والتقاليد، ويجب أن تكون هذه المبادئ أساسية بالنسبة للسياسيين أيضا”.

كان نايجل هادلستون قد وصف روسيا بأنها منبوذة من قبل الرياضة العالمية، معلنا أنه إذا اختارت المنظمات الرياضية الدولية حظرا كاملا على مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في المنافسات الدولية، فإن المملكة المتحدة ستدعم هذا القرار.

وأشارت تقارير صحفية، في وقت سابق، إلى أن الحكومة البريطانية ستطالب لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثاني عالميا، بكتابة تعهد خطي بعدم دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للسماح له بالمشاركة في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس.

المصدر: “russian.rt.com”