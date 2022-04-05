ليبيا – تناول تقرير ميداني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية مسألة عمل مجموعة متطوعين على مدار الساعة بهدف ترميم النسخ القديمة أو التالفة من المصاحف.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، ذكر أن عمل هؤلاء يأتي في ظل حلول شهر رمضان في ليبيا، ناقلًا عن خالد الدريبي وهو أحد أشهر مرممي نسخ القرآن الكريم قوله أنه من بين الحرفيين الذين يصلون إلى ورشة عمل في العاصمة طرابلس يوميًا لتلبية احتياجات تدفق العملاء خلال هذا الشهر.

وبحسب التقرير، فإن شهر الصيام يشهد زيادة في مبيعات المصاحف التي كان الإقبال في السابق على الجديد منها وهو ما تغير لاحقًا، فيما قال الدريبي أنه وبالنسبة للكثيرين توقف التقليد بسبب زيادة التكلفة، خاصة بعد أن توقفت الدولة عن طباعتها في ليبيا.

وأضاف الدريبي: إن الإقبال على ترميم المصاحف القديمة اكتسب شعبية غير مسبوقة. مبينًا أن تكلفة المصحف الجديد تتجاوز الـ20 دولارًا واعتمادًا على التجليد، فيما تتقاضى ورشة الدريبي بضعة دولارات فقط لترميم مصحف واحد.

وتابع الدريبي: إن التكلفة ليست العامل الوحيد، فبالنسبة للكثيرين فإن النسخ القديمة لها أيضًا قيمة عاطفية، فهنالك علاقة روحية لدى بعض العملاء فيما يختار الكثيرون حفظ المصاحف الموروثة من الأقارب، ويقول البعض أن هذا القرآن برائحة الجد أو الوالد.

وبين التقرير أن الجزء الخلفي من الورشة يشهد عمل عبد الرزاق العروسي على فرز آلاف المصاحف بناء على مستوى تدهور وضعها، فيما قال العروسي: إن ترميم المصاحف ذات التلف المحدود لا يستغرق أكثر من ساعة ولكن بالنسبة لمن تضررت بشدة قد تتطلب ساعتين أو أكثر.

وأضاف العروسي بالقول: “يجب استعادتها ثم ربطها وهي عملية دقيقة تتطلب قدرًا كبيرًا من الوقت والتركيز”، في وقت قال فيه مبروك الأمين وهو مشرف على ورشة ترميم مصاحف: إن عملية الترميم تتطلب عددًا كبيرًا من الحرفيين، فالعمل مع كتاب الله ممتع للغاية ولا يشعر بالملل، فهناك فرح لا يوصف في هذا العمل.

وبين المرممون إنهم أصلحوا نصف مليون مصحف مذهل منذ افتتاح الورشة في العام 2008 وتخرج أكثر من 1500 متدرب من 150 ورشة ترميم، في وقت انضمت فيه خلال السنوات الأخيرة المزيد من النساء إلى صفوف المرممين المتطوعين.

وقال الدريبي: “تم تدريب عدد كبير من النساء على ترميم القرآن الكريم، ولديهن اليوم ورش عمل خاصة بهن حتى أن خديجة محمود وهي إحدى المرشدات نظمت دورات تدريبية للنساء المكفوفات، ولم نكن لنتمكن من التفكير في القيام بذلك لولا هذه المرأة القديرة”.

وتدرب محمود النساء بورشة عمل في الزاوية فترميم المصاحف بورشة نسائية تتيح لهن العمل براحة وبوتيرة أسرع؛ لأن أعمال الترميم أعطت الكثير من النساء وسيلة مفيدة لملء أوقات فراغهن، فشريحة كبيرة من المتدربين والمرممين هم متقاعدون، وبالنسبة لهم لا شيء أفضل من قضاء أوقات فراغهم في خدمة القرآن الكريم.

ترجمة المرصد – خاص