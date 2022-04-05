ليبيا – تحدث تقرير إخباري لصحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية لقيام المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الأمازيغي بتنظيم اجتماع للجمعية العالمية الأمازيغية.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاجتماع احتضنه المغرب خلال الفترة الممتدة بين الـ25 والـ27 من مارس الماضي بمشاركة نشطاء وممثلين عن البلديات ومندوبي جمعيات وشخصيات أمازيغية ومنظمات غير حكومية من ليبيا.

ونقل التقرير عن الجمعية مطالبتها للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بممارسة المزيد من الضغط على المرتزقة الأجانب لمغادرة الأراضي الليبية، وإشراك الأمازيغ بشكل فعال في المحادثات التي يرعونها لإيجاد حل توافقي وتشاركي للسلام في ليبيا ما بعد العام 2011.

وطالبت الجمعية بإصدار ميثاق دستوري ديموقراطي جديد وشامل بعد فشل انتخابات الـ24 من ديسمبر الماضي التي يجب أن تقود إلى دولة اتحادية، تسمح للشعب الليبي بحكم نفسه والحفاظ على خصوصياته الثقافية في إطار الديموقراطية التشاركية.

وشددت الجمعية على دعمها لأمازيغ ليبيا وللمجلس الأعلى لهم لموقفهم الثابت بمقاطعة أي استشارة انتخابية رئاسية أو تشريعية طالما أن إصلاح النص الدستوري لا يتعارض مع ذلك، مع ضرورة الاعتراف الرسمي باللغة والهوية الأمازيغية داخل ليبيا الجديدة.

واستذكرت الجمعية الرسالة التي بعثتها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو من العام 2020، وفيها دعته إلى وجوب اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العاجلة بهدف إنهاء الصراع الدائر في ليبيا، من خلال مراعاة المشاركة النشطة وحقوق الأمازيغ.

ترجمة المرصد – خاص