ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته شبكة تلفزيون “يورو نيوز” الأوروبية الضوء على مسألة غياب سياسة الدفاع المشترك في أوروبا لمواجهة التحديات الماثلة في ليبيا.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، تحدث عن عدم إمكانية تحول أي بعثة فرنسية في ليبيا لمهمة أوروبية محتملة في وقت لم تقم فيه ألمانيا بسد هذه الثغرة وفقًا “ستيفان سايدندورف” نائب مدير المعهد الألماني الفرنسي، ما حال دون التنسيق المشترك.

وأضاف التقرير: إن ألمانيا تأمل في إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهدف السعي لخلق هذا التنسيق.

ترجمة المرصد – خاص