إيطاليا – كشف نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان رسمي امس عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه مانويل لوكاتيلي البالغ 24 عاما ومدة غيابه عن الملاعب.

وجاء في بيان يوفنتوس: “خضع لوكاتيلي لفحوصات طبية في عيادة النادي صباح اليوم، وتبين معاناته من التواء في الرباط الجانبي للركبة اليمنى، وسيبقى خارج الملاعب لمدة أربعة أسابيع تقريبا”.

ومن المحتمل أن يلحق لوكاتيلي بفريقه في الجولات الثلاث الأخيرة من “الكالتشيو”، بالإضافة إلى نهائي كأس إيطاليا إذا تأهل يوفنتوس.

واضطر لوكاتيلي متأثرا بالإصابة لمغادرة المباراة التي مني فيها فريقه بخسارة مريرة على أرضه أمام إنتر ميلان بهدف دون مقابل ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس الأحد.

المصدر: وكالات