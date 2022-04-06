ليبيا – أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج قرارًا بشأن ضبط توزيع الوقود و تقرير حكم بشأنها.

الحويج وفي المادة الأولى من قراره رقم “407” للعام الحالي والذي اطلعت المرصد نسخة منه، طالب شركات نقل الوقود الخاصة والعامة التي تمارس نقل الوقود أن تكون المركبات الخاصة بنقل الوقود مزودة بجهاز (جي بي إس) ومزودة بعداد يبين كمية الليترات المحمولة على ظهر الشاحنة.

وألزم القرار بمادته الثانية شركة البريقة لتسويق النفط بعدم تحميل سيارات نقل الوقود بالمشتقات النفظية إلا بعد التأكد من الشروط المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، وأن تكون السيارات مقفلة بالكرشم الخاص بنقل الوقود.

وألزم الحويج في قراره أصحاب محطات توزيع الوقود بالعنونة البريدية الإلكترونية، داعيًا في المادة الثالثة من القرار مراقبي الاقتصاد والتجارة بالبلديات إلى التأكد من وجود شهادات المعايرة القانونية لمحطات توزيع الوقود ومخاطبة مكاتب السجل التجاري المحلية بالمراقبات بعدم منح أو تجديد أو تعديل أي قيودات بالسجلات التجارية بالنسبة للمحطات المقفلة إلى حين معالجة أوضاعها قانونًا وإحالة تقرير مفصل إلى إدارة التجارة الداخلية.

ونصت المادة الرابعة من ذات القرار على تولي الجهات الضبطية والرقابية المختصة متابعة تنفيذ آلية تطبيق القرار وإحالة مخالفيه للجهات ذات الاختصاص.

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