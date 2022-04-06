ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الاخون إن “مشروع حفتر هو للاستبداد وعودة الديكتاتورية لليبيا وربما في ثوب جديد ومشروعه ليس عسكريًا، لأن القذافي لم يحكم ليبيا بصفته العسكرية، إنما بتحالفات قبلية ومجموعات مجرمة حكم بها القذافي طيلة الـ 42 سنة ودمر المؤسسة العسكرية، التي كان القذافي أحد أطرافها ،قامت بعدة محاولات للانقلاب عليه في السبعينات“.

الأبلق اتهم خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر باستغلال الوضع الدولي ودعمه من قبل أطراف دولية بالسلاح، “تحت شماعة ما يسمى محاربة الارهاب والتطرف والأمن والاستقرار”، ودخلت فرنسا على الخط لتكريس الديكتاتورية من جديد لليبيا، بحسب زعمه.

وأضاف: “اتفاق الصخيرات ساعد حفتر بالتمدد في الهلال النفطي والجنوب الليبي، قبل الصخيرات حفتر لم يكن يستطيع الدخول لبنغازي ولكن عندما تم الاتفاق ما بين الأطراف المؤتمر الوطني السابق وما يسمى مجلس النواب الذي دعم حفتر، اجتمع مجلس النواب في 4 أغسطس 2014 في طبرق وبقي حفتر القائد لليبيا دون أي صفة رسمية لشهر مارس 2015، وتم الترتيب مع المخابرات المصرية لتنصيب حفتر كقائد عام، وقدم له الدعم السياسي”.

كما تابع: “أثناء العدوان على العاصمة دعم عقيلة صالح العدوان عليها، والجيش جاء يحرر العاصمة من التطرف والإرهاب والتشدد والجماعات غير المنظمة، وعقيلة داخل مجلس النواب المصري طلب تدخل عسكري مصري في ليبيا”.

واعتبر أنه بعد فشل “العدوان على طرابلس وهزيمة حفتر وانتصار قوة بركان الغضب” فإن الأطراف الدولية والداعمة لحفتر ذهبت لمسار آخر بديل لمحاولة إيجاد مخرج لحفتر من الهزيمة التي لحقت به وتم اختيار الـ 75، منوهًا إلى أن الإشكالية فيها أن الطرف الذي يمثل “بركان الغضب” حقيقة لم تكن له رؤية واضحة لإيجاد مخرج حقيقي وفقًا لحديثه.