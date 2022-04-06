الأردن يعلق على التصعيد الإسرائيلي في فلسطين واقتحامات المسجد الأقصى

الأردن يعلق على التصعيد الإسرائيلي في فلسطين واقتحامات المسجد الأقصى

الأردن – دان الأردن التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة، واستمرار اقتحامات المتطرفين الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية بشهر رمضان.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير هيثم أبو الفول، أن “المسجد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين”.

وشدد السفير هيثم أبو الفول على “ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك”، مؤكدا أن “اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم تعد انتهاكا للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي”.

كما أشار إلى “ضرورة وقف كل الإجراءات الاستفزازية والأحادية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف”.

المصدر: RT