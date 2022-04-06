ليبيا – كشفت الخارجية الأميركية عن تدريب 313 من العناصر الأمنيين من الرجال و37 من النساء في إطار برنامج تدريبي لأمن المطارات تم إطلاقه عام 2018.

بيان صحفي صدر عن الخارجية الأميركية طالعته صحيفة المرصد، نقل عن مدير برنامج مكافحة الإرهاب التابع للوزارة “أيهان أفيلا” تأكيده أن هذا البرنامج ساعد في منع الإرهابيين والمواد غير المشروعة من العبور عبر ليبيا، ووضع أساسًا حاسمًا لإعادة فتح مطاراتها أمام الجهات الدولية.

وأضاف “أفيلا”: إن البرنامج ركز على المفتشين والمشرفين والمديرين في 5 مطارات دولية في جميع مناطق ليبيا لتحديد النشاط الإرهابي واعتراضه بما يتماشى مع المعايير الدولية. مشيرًا لافتتاح مركز تدريب مجهز بالكامل في العاصمة طرابلس في سبتمبر من العام 2021.

وتابع “أفيلا” بالقول: إن هذا المركز هو الأول من نوعه الذي يسمح للمدربين الليبيين بتدريب زملائهم في أمن المطارات؛ إذ قام هؤلاء بتدريب 160 من موظفي المطارات حتى الآن.