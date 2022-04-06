اليمن – ناشد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دول الخليج العربي لدعم بلاده بحزمة اقتصادية عاجلة لإنقاذ اليمنيين من الجوع والفقر والمرض.

وفي كلمة نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، أمس الاثنين، قال هادي: “نعلم أن الحرب أنهكت الجميع بما في ذلك أنتم، فدماء أبنائكم اختلطت بدماء أبنائنا كي يبقى اليمن ضمن نسيجه العربي الواحد”.

وأضاف: “إخوانكم في اليمن يعانون الجوع والفقر والمرض بسبب هذه الحرب المدمرة”.

من ناحية أخرى، طالب الرئيس اليمني، جماعة الحوثيين بـ”العودة كمكون سياسي يلتزم بالثوابت الوطنية والجمهورية والوحدة والديمقراطية”.

وقال داعيا الحوثيين: “تعالوا إلى طاولة الحوار لنصنع السلام لشعبنا اليمني ونعود لمسار بناء الدولة المدنية الاتحادية”. وأكد أنه مع “سلام يحترم التضحيات ويحقق الطموحات المشروعة لأبناء الشعب، لا يملك السلاح فيه إلا الدولة بمؤسستها الأمنية والعسكرية”.

ويشهد اليمن منذ 8 سنوات حربا بين القوات الحكومية المدعومة بالتحالف العربي، بقيادة السعودية، والحوثيين. وحتى نهاية 2021، كبدت الحرب اقتصاد اليمن خسائر بقيمة 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة.

ومنذ أشهر يعاني اليمن أزمة اقتصادية حادة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد الألف ريال في مناطق الحكومة، مقابل 215 ريالا قبل اندلاع الحرب عام 2015.

تجدر الإشار إلى أن يوم السبت الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان “استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي لمقترح الأمم المتحدة، بشأن هدنة لمدة شهرين، تدخل حيز التنفيذ يوم 2 أبريل الساعة 19:00”.

وبموجب هذه الهدنة “تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا”، وفق ما جاء في بيان لمكتب غروندبرغ.

وتتضمن بنود اتفاق الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع.

كما تشمل البنود أيضا عقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

المصدر: سبأ + RT