ليبيا – التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عبر التقنية الافتراضية برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سباديل.

الجانبان بحثا وفقًا للموقع الرسمي التابع لمجلس النواب عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأكد العقوري على أهمية تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، وأن ذلك من ضمن أولويات عمل لجنة الخارجية.

وجدد التأكيد على أهمية التواصل والتنسيق على مستوى مجلس النواب والمفوضية الأوروبية، موضحًا أن مجلس النواب اختار حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاآغا وفقًا لقواعد الديمقراطية، وكان المجلس حريصًا على أن تمثل الحكومة الجديدة جميع الليبيين إلا أن الدبيبة رفض تسليم السلطة، رغم أن حكومته فشلت في تحقيق أبرز مهامها وهي تنظيم الانتخابات.

وأعرب عن أمله بأن يكون للاتحاد الأوروبي دور إيجابي في حث الدبيبة على احترام قواعد الديمقراطية وقرار مجلس النواب، مبديًا ملاحظاته حول عمل بعثة الأمم المتحدة وضرورة أن تعمل بالتنسيق مع لجنة خارطة الطريق التي اختارها مجلس النواب.

كما أكد العقوري على أهمية مشاريع التعاون المشتركة وخاصة تعزيز الحكم المحلي وفي قطاع التدريب وإعطاء اهتمام أكبر لدعم التعليم والبيئة ومحاربة الفقر، داعيًا لانطلاق برامج بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الحدود للاستفادة من الخبرات الاوروبية بالنظر لارتباط الأمن في ليبيا ودول جنوب أوروبا.

وقدم شكره لرئيس البعثة بمناسبة انطلاق مشروع الشراكة البرلمانية الليبية الأوروبية، مضيفًا أن ذلك يشير لدعم الاتحاد الأوروبي للمسار الديمقراطي في ليبيا.

وشدد على أهمية أن تشمل برامج الاتحاد الأوروبي جميع مناطق ليبيا، وأن يتم إعطاء اهتمام خاص بالجنوب الليبي.

بدوره أكد خوسيه التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع مجلس النواب ودعم استقرار ليبيا من خلال العمل مع بعثة الأمم المتحدة ورفض جميع الحلول التي تدعو للعنف والالتزام بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة.

وشدد السفير ساباديل على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في جهودها للجمع بين مجلس الدولة ومجلس النواب للاتفاق على قاعدة دستورية من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشاملة.

وجدد حرص الاتحاد الأوروبي على العلاقات مع ليبيا ومواصلة المساهمة في دعم برامج التعاون في مختلف المجالات، وأهمية الاهتمام بالجنوب.

واختتم اللقاء باتفاق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور حرصًا على دور الاتحاد الأوروبي الداعم لاستقرار ليبيا.