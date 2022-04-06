ليبيا – قال رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا إن الإعلان عن الاستراتيجية العشرية في ليبيا يأتي على خلفية “قانون دعم الاستقرار في ليبيا” الصادر عن الكونغرس الأمريكي ، لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية تريد أن ترسل رسالة إيجابية بأنها تتعاطى مع القانون وستعمل على دعم الاستقرار في ليبيا خلال الـ 10 سنوات القادمة.

القماطي وفي مداخلة له قناة “الحوار “وتابعته صحيفة المرصد، أضاف :”10 سنوات فترة طويلة لأن وتيرة الأحداث السياسية في البلاد سريعة جدًا ،وهناك أطراف دولية وإقليمية أخرى متدخلة في ليبيا بقوة لا تنسجم مع التوجه الأمريكي وعلى سبيل المثال روسيا المتواجدة في ليبيا من خلال مرتزقة الفاغنر الذين يقاتلون مع خليفة حفتر،كما أن أمريكا لاترى بنفس نظرة تركيا التي تدخلت ودعمت حكومة الوفاق في 2020″.

وأردف القماطي :”الإدارة الأمريكية مازالت تتعامل مع المشهد الليبي على مستوى متدني وعلى المستوى سفيرها ريتشارد نورلاند،لم نسمع تصريحات قوية متكررة من الرئيس الأمريكي جو بايدن أو وزير الخارجية الأمريكي هذا دليل على أن ليبيا ليست على قائمة أولويات الإدارة الأمريكية، بل تستطيع ممارسة ضغوطات على أطراف اقليمية خليفة لها مثل مصر والإمارات وفرنسا الداعمين للانقسام والحرب والصراع وغذوها بدعمهم لخليفة حفتر المواطن الأمريكي الذي تيعرض لمحاكمة مدينة على جرائمه في ليبيا، ولماذا لم تتخذ الإدارة الأمريكية موقفًا حازمًا تجاه حفتر بل أن الرئيس السابق ترامب تواصل مع حفتر خلال هجومه العسكري على طرابلس فالتصريحات شيء و الفعل على الأرض شيء مختلف تمامًا”

وواصل القماطي :” فتحي باشاآغا يسجل له أنه دائمًا يقول أنه لن يجر ليبيا للصراع ،لكن حكومته التي مررتها مجموعة عقيلة صالح تعاني من عدم اعتراف من أي دولة ولا تتمتع بأي شرعية دولية على عكس حكومة عبدالحميد الدبيبة، وهناك صراع بين الذهاب إلى الانتخابات أولاً أو وجود حكومة تنفيذية”.

وتابع القماطي حديثه :”عقيلة صالح وخليفة حفتر يريدان سلطة تنفيذية “حكومة ” ليسيطران من خلالها على المال و إيرادات النفط و الميزانيات والمشاريع وجروا باشاآغا لصفقة معهم ،وهي صفقة غير سليمة وغير صحيحة وليست في مصلحة ليبيا “.

وأكمل :”أما الخيار الأخر الذهاب إلى انتخابات برلمانية بالدرجة الأولى ثم انتخابات رئاسية الذي تدعمه الأمم المتحدة والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز ،والأسابيع القادمة ستشهد صراع وتدافع بين خيار الذهاب إلى الإنتخابات هذا العام الأمر الذي سيحسم اشكالية الحكومة سواء وجود حكومة باشاآغا أو غيرها على رأس تلك الحكومة”.

ورأى أن الحل للأزمة الليبية يكمن في الذهاب إلى دستور دائم في أسرع وقت ومن ثم الذهاب إلى اتخابات برلمانية ورئاسية”.

القماطي اختتم مداخلته :”من يعرقل الذهاب إلى الانتخابات هم المتمترسين في السلطة خاصة مجلس النواب الذي يرفض مغادرة مواقعه الذي استمرأ كل المكاسب المادية والسياسية وكذلك القوة الأخرى المستفيدة من وراء الداخلون في الحكومة والذين يتولون المناصب في الشركات العامة والسفارات “تيار الغنمية” هدفهم الغنمية يعرقلون الحل في ليبيا من خلال دستور دائم وانتخابات برلمانيةوشفافة ، والوضع شبيه بالحالة العراقية”.