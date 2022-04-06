ليبيا – اعتبر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي أن الدول المهتمة بالشأن الليبي والمجتمع الدولي يحاولان النأي بالمصرف المركزي ومؤسسة النفط عن الصراعات السياسية، موضحًا أن هناك دعمًا دوليًا حقيقيًا في هذا الصدد.

المريمي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” قال: إن مؤسسة النفط تعنى بتصدير النفط ويعتمد عليها الشعب الليبي لأجل الحصول على رواتبه، لذلك يرى المجتمع الدولي بضرورة تحييد المؤسسة عن الصراعات السياسية، والشيء نفسه بالنسبة إلى مصرف ليبيا المركزي الذي يجب أن يكون موحدًا حتى تكون المعاملات شفافة في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بمعاملات النقد الأجنبي والنفقات، لا سيما أن هناك مطالبات متزايدة بضرورة أن تكون هناك عدالة في توزيع السيولة.

وأضاف: “نرحب بهذه الجهود ونأمل أن تنجح في أن جعل مؤسسة النفط بعيدة عن أي تجاذبات سياسية، ولا بد من دعمها بهدف زيادة إنتاج النفط حتى نستفيد من زيادة الأسعار في السوق الدولية”.