السعودية – أنطلقت امس الثلاثاء في الرياض، النسخة الأولى من المشاورات السياسية السعودية المغربية، التي ستبحث على مدى يومين عددا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وحسب سفارة المغرب في الرياض، فإن هذه المشاورات السياسية، التي سيمثل المغرب في اجتماعاتها مدراء بوزارة الخارجية، ستبحث أيضا التحضيرات للجنة المشتركة المغربية السعودية التي ستعقد في يونيو القادم في المغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن المغرب والسعودية كانا قد اتفقا على تأسيس المشاورات السياسية بين البلدين في عام 2007، والتي ستعقد اليوم أولى دوراتها.

المصدر: هسبريس