واشنطن – دعا وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، الرئيسي الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى إعطاء الأولوية لمحادثات السلام.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان امس أن بلينكن أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع علييف وباشينيان.

وأوضح البيان أن بلينكن أعرب خلال الاتصالين عن إدانته لهجمات روسيا على أوكرانيا ورفضه ذلك.

وأكد بلينكن على ضرورة التهدئة وعدم تصعيد التوتر في المنطقة وتفعيل الدبلوماسية بين أذربيجان وأرمينيا.

وشجع بلينكن كلا من علييف وباشينيان على “إعطاء الأولوية لمحادثات السلام بين البلدين”.

وأشار إلى أهمية الاجتماع بين علييف وباشينيان المقرر عقده يوم 6 أبريل/نيسان الحالي، معربا عن استعداد واشنطن لدعم البلدين دبلوماسيا في كل موضوع.

والأسبوع الماضي، شدد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، على ضرورة توقيع معاهدة سلام مع أرمينيا في أقرب وقت، مشيرا أن الاعتراف المتبادل بسيادة الأراضي يجلب السلام لمنطقة القوقاز.

ومن جهته، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن بلاده مستعدة لبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام شامل في أقرب وقت، بحسب البيان.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس علييف، ورئيس الوزراء باشينيان في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 6 أبريل/ نيسان المقبل لمواصلة المباحثات حول توقيع اتفاق سلام شامل بين البلدين.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه في إقليم “قره باغ” التي كانت تحتلها أرمينيا.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

الأناضول