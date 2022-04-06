ليبيا- نقل تقرير إخباري نشره موقع “إنسايد ذا غيمز” الرياضي البريطاني عن كبير المدربين الروس للتزلج على الجليد “يوري بورودافكو” وجهة نظره بشأن ليبيا.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد قال لمعديه “بورودافكو” أنه يجب منع النرويج من ممارسة الرياضة ردًا على قصفها الأراضي الليبية في العام 2011، مؤكدًا أن القوات النرويجية أسقطت 588 قنبلة على ليبيا في إطار جهود حلف شمال الأطلسي “ناتو” للتخلص من العقيد الراحل القذافي.

وأضاف “بورودافكو” بالقول: “هل يعلم النرويجيون أن طائراتهم قصفت سكان ليبيا العُزّل؟”.

ترجمة المرصد – خاص