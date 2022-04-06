ليبيا – قال المحلل الاقتصادي الليبي خالد بوزعكوك إن هناك عجزًا كبيرًا وحجم إنفاق كبير وغير مبرر وصل إلى 100 مليار دينار في حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة وكذلك الحكومات السابقة.

بوزعكوك وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن هناك إشكالية في تدني مستوى الخدمات والبنية التحتية والتعليم، مشيرًا إلى أن بند المرتبات وصل إلى ما يقدر بـ60 مليار دينار في حجم إنتاجية تكاد تلامس الرقم صفر للمواطن الليبي.

ولفت إلى ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي بدون رقيب ومحاسبة، ما يؤدي إلى نزيف مالي للعملات الصعبة.

وأشار إلى أنه رغم تحذيرات هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا من تآكل أرصدة 3 مصارف حكومية متخصصة، وذلك لتراكم الخسائر المالية السابقة من دون انتهاج سياسات فاعلة لتقليل الخسائر وترشيد الإنفاق يدل على أننا في طريق خطأ.

وتابع: “كما أن هناك بنودًا تسببت في إهدار المال العام نتيجة التلاعب والفساد على رأسها بند العلاج في الخارج وغيره من البنود من بدلات السفر وغيرها، وإهمال إصلاح البنية التحتية لقطاع النفط سوف يستنزف رصيد البلاد من العملات الصعبة”.

وبين أنه مع نقص الغذاء في ظل بلد يعتمد على الاستيراد، وسط ضغوط تضخمية، سيكون الوضع بمؤشرات حمراء، ما يجعلها تلجأ إلى صندوق النقد الدولي.

وأكد بوزعكوك أن الاقتصاد الليبي هش وضعيف ويعتمد على مصدر واحد فقط وهو النفط، ويجب تنويع سلة ميزانية البلاد وعدم اعتمادها على مصدر واحد.