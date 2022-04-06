ليبيا- تابع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بو جواري ميدانيًا تنفيذ مشاريع في مجال رصف الطرق برفقة مدير مكتب مشروعات البلدية أسامة الكزة.

بيان صحفي صدر عن البلدية تابعته صحيفة المرصد، أكد الاطلاع عل سير عمل مشروع رصف ازدواج الطريق الدائري الخامس “طريق النهر” وأعمال الإنارة بالطاقة الشمسية وتنفيذ الجزرات الوسطية ومشروع رصف “شارع الببيسي” في منطقة بو عطني.

وشدد بو جواري على ضرورة فتح مسارات جديدة لعدد من الشوارع لتخفيف الزحام والبدء بأعمال صيانة للطرق القديمة المتهالكة في عدد من المناطق داخل مدينة بنغازي من التي تحتاج لأعمال صيانة طارئة.