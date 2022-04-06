ليبيا – سلط تقرير إخباري نشره موقع أخبار “شنغن فيزا إنفو” الأوروبي الضوء على استمرار غرق المهاجرين غير الشرعيين في مياه البحر الأبيض المتوسط.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “فيليبو غراندي” قوله: “أثبتت أوروبا قدرتها على استضافة 4 ملايين لاجئ أوكراني بسخاء وفعالية، ويجب أن تنظر على وجه السرعة في كيفية تطبيق ذلك على لاجئين ومهاجرين آخرين يطرقون أبوابها في محنة”.

وبين التقرير أن العام الحالي شهد قيام خفر السواحل الليبيين بأسر أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي جلهم من الرجال وإعادتهم إلى ليبيا، فيما لقي نحو 300 مصرعهم وسط مياه البحر الأبيض المتوسط، في الفترة الممتدة بين الأول من يناير والـ28 من مارس الماضيين.

وأضاف التقرير: إن المتاجرين بالبشر استغلوا خلال السنوات الأخيرة الفوضى في ليبيا لتهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الطويلة للبلاد المتاخمة لـ6 دول أخرى، فيما يتم في العادة إرسال هؤلاء عند إعادتهم إلى السواحل الليبية لمراكز احتجاز مليئة بالانتهاكات وسوء المعاملة.

ترجمة المرصد – خاص