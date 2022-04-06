ونشرت الوزارة مقطع فيديو لعملية الإطلاق، يظهر الإطلاق المتتابع لصاروخين كروز من قاذفات مجمع باستيون. في اللقطات، يتم إطلاق الصواريخ عموديًا لأعلى، ثم على ارتفاع منخفض يدور بحدة ويحلق بعيدًا بسرعة.

وأضافت الوزارة: “أطلق طاقم نظام الصواريخ الساحلي باستيون من ساحل البحر الأسود صاروخين عاليا الدقة من طراز أونيكس على أهداف برية محددة على أراضي أوكرانيا”.