سوريا.. عودة محطة كهربائية بريف الحسكة للعمل بعد توقف نجم عن قصف تركي

سوريا.. عودة محطة كهربائية بريف الحسكة للعمل بعد توقف نجم عن قصف تركي

سوريا – عادت محطة تحويل كهرباء “تل تمر” في ريف الحسكة السورية إلى الخدمة بعد إصلاح الأضرار الناتجة عن تعرضها لقصف مدفعي تركي أول أمس.

ونقلت وكالة “سانا” عن مدير عام شركة الكهرباء أنور عكلة أن ورشات الصيانة “أنجزت إصلاح الأضرار التي لحقت بخط 66 ك.ف المغذي لمحطة تحويل تل تمر وكذلك إصلاح الفازات في المنطقة القريبة من المحطة وفي منطقة أم الكيف إضافة لخطوط 20 ك.ف وعادت المحطة للخدمة وتغذية الأهالي المشتركين بالطاقة الكهربائية مجددا”.

وكانت المحطة خرجت عن الخدمة أمس الأول جراء تعرض قرى ناحية تل تمر وخطوط الشبكة الكهربائية لقصف من قبل القوات التركية.

المصدر: “سانا”