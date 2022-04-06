المنامة – أثارت أنواع من الشوكولاته المستوردة جدلا في البحرين ومصر، بعد اتهامات بـ”التلوث” واحتوائها على “مكونات مخدرة”، قبل أن تتحرك سلطات البلدين بشأنهما.

والثلاثاء، قالت وزارة الصحة البحرينية، إنها تابعت “ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول سحب أحد أنواع الشوكولاته من الأسواق البريطانية لاشتباهها بتلوثها ببكتيريا بالسالمونيلا”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأكدت أنه “تم متابعة الموضوع والتأكد من عدم وجود هذا المنتج “البريطاني / البلجيكي المنشأ” بالأسواق المحلية”.

وأوصت وزارة الصحة بـ”أهمية عدم تداول هذه الرسائل والتحذيرات التي من شأنها إثارة القلق بين المواطنين والمقيمين”.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطاني بي بي سي العربية، الإثنين، بأنه “أصيب حوالي 57 شخصاً، معظمهم من الأطفال الصغار، بتسمم غذائي بعد تفشي بكتيريا السالمونيلا الذي يمكن أن يكون ذا صلة بنوع من الشوكولاته يباع على شكل بيض”.

وقالت وكالة معايير الغذاء البريطانية إن “دفعات من هذه الشوكولاتة-البيض سحبت من السوق لأنها قد تكون ملوثة”.

في مصر، أكد عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، الثلاثاء، أنه تم سحب عينات من نوع من الشوكولاته المستوردة) تردد بوسائل التواصل أنه يدخل في مكوناتها مخدر الخشخاش، بحسب ما نقلته صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة.

وأوضح أنه سيتم إرسال العينات التي سحبت من الأسواق المحلية إلى وزارة الصحة للتأكد من صحة اضافة الخشخاش إليها من عدمه، مشيرا إلى أن النتيجة ستظهر خلال 10 أيام.

وجاء التحرك غداة بيان وزارة الداخلية المصرية يشير إلى “رصد ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام حول وجود شوكولاته تحتوى ضمن مكوناتها على نسبه من مخدر الخشخاش”.

وأوضحت الداخلية أن “بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية ويتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة”.

وأكدت “أنه سيتم سحب عينات من الشيكولاته المتداولة بالأسواق لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية”.

وكالات