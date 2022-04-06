شولتس: ألمانيا ترسل إلى أوكرانيا كل الأسلحة التي يمكن تسليمها بسرعة

شولتس: ألمانيا ترسل إلى أوكرانيا كل الأسلحة التي يمكن تسليمها بسرعة

ألمانيا – أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، إن بلاده ترسل إلى أوكرانيا كل الأسلحة التي يمكن تسليمها بسرعة من مخزونات القوات المسلحة الألمانية.

وجاء تصريح شولتس بعد يوم من إعلان وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن مستودعات القوات المسلحة الألمانية بالكاد توجد بها أسلحة يمكن إرسالها إلى أوكرانيا.

وكانت بيربوك أشارت إلى أنه كلما كانت أنظمة الأسلحة التي يمكن تسليمها إلى أوكرانيا أكبر وأقدم، زادت صعوبة حل قضايا “اللوجستيات والتدريب والإصلاح”.

ولفتت إلى أن ألمانيا “لا تقول لا لأوكرانيا، لكننا نبحث في الحلول التي يمكن أن تكون، ونحن نفعل ذلك معا، كشركاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع”.

المصدر: وكالات