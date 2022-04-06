ليبيا – عقدت إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها الثلاثاء اجتماعها الدوري العادي مع رؤساء الأقسام، وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للعلاج.

المجتمعون تباحثوا بحسب مكتب إعلام وزارة الصحة حول تنظيم إجراءات العلاج، وتسهيل الإجراءات للمرضى المتقدمين بملفاتهم للعلاج بالخارج.

كما استعرض مسؤولوا الأقسام التقارير الفنية حول المهام التي أوكلت لهم، بموجب القرارات الصادرة عن وزير الصحة.

وعلى نحو متصل، ذكر مدير إدارة الشؤون العلاجية محمد سعود أن الاجتماع تناول عرضًا لخطة عمل الإدارة، بما يتوافق مع الساحات المتاحة لإيفاد الحالات المرضية وفق توفر الودائع المالية.

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