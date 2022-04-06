ليبيا – التقى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري مسعود عبيد رفقة عضو المجلس ماما سليمان أمس الثلاثاء سفيرَ دولة تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز في العاصمة طرابلس.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيرها بما يخدم صالح الشعبين الليبي والتركي.

وتطرق الاجتماع إلى الإمكانيات الاقتصادية والأهمية الأمنية للجنوب الليبي، خاصة في مواجهة الإرهاب وتهريب البشر وتجارة الممنوعات؛ مما يتطلب اهتمامًا خاصًّا بهذا الجزء العزيز من تراب الوطن، حيث يواجه المواطنون التحديات المذكورة، بإلاضافة إلى وجود أزمة خانقة.

وبحث الطرفان سبل إيجاد الوسائل التي تحقق الاستقرار والرفاهية لليبيا عامة والجنوب خاصة.

كما تم التطرق إلى ضرورة إنجاز الاستحقاق الانتخابي في البلاد في أقرب وقت ممكن، مع التشديد على أهمية الحوار بين جميع الأطراف في ليبيا، الذي من شأنه أن يخفف حدة التوتر ويخلق سلطة تنفيذية موحدة.