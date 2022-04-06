ليبيا – وصف رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل، الميليشيات بأنها المشكلة الأولى أمام ليبيا للعودة إلى دولة كاملة السيادة تحتكر السلاح، مشدّدًا على أنها على استعداد للقتال والمواجهة إلى النهاية للوصول إلى مصادر الثورة سواء الأصول أو السائلة.

عقيل وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أشار إلى أن نزع السلاح وتفكيك الميليشيات يحتاجان إلى قرار من مجلس الأمن الدولي واضح ومباشر في هذا الشأن، وإقرار مباشر بتشكيل بعثة دولية أمنية تتولّى تنفيذ هذا الأمر.

وأضاف أن الأمم المتحدة تمتلك إدارة حفظ السلام، وهي الجهة الوحيدة في العالم التي تملك التوصيف الوظيفي والمسؤولية القانونية والخبرات والكوادر والإمكانات والآليات المضمونة لتنفيذ عملية نزع سلاح وتفكيك الميليشيات.