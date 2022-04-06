ليبيا – علق القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم مسلحي الوفاق العقيد محمد قنونو بمناسبة ما وصفها بـ “الذكرى الثالثة للعدوان على طرابلس” قائلًا: “نحن لم نبدأ الحرب لكن نحن من يقرر مكانها ونهايتها وليس من فراغ أنا دائمًا أعني ما أقول، الحرب فرضت علينا ونحن لها، وبخططتنا وعملياتنا نقرر متى ننهيها”.

قنونو أضاف خلال لقاء أذيع على قناة “فبراير” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: “توقيع الاتفاقية الأمنية مع تركيا الصديقة أثناء العمليات كان له دور في المشاركة بإمدادات تركيا لنا بالإمدادات اللوجستية ونجاح العمليات أكثر وأكثر، وكان دعمهم لنا كبيرًا جدًا ونشكرهم ولو أن أبطالنا لم يكونوا يستحقون قدر هذه المكانة لما استفدنا من دعم تركيا”، بحسب زعمه.

وأكد على أن ما وصفها بـ”المؤسسة العسكرية” لا تنادي بشخصية أو اسم معين بل بالوطن، مشيرًا إلى أنهم يريدون ليبيا واحدة ومدنية ودستور وغير هذا لن يتم السماح بقسمة ليبيا.

كما تابع: “ما يسوقونه في الفيسبوك أن هناك انقسام بين المدن وغيرها هذا لا يوجد، أهلا بالصادقين في بنغازي طبرق وطرابلس وكل المدن وهم موجودون، هناك فئة من النظام السابق السيئين، الذين يرون ليبيا إرثًا من أجدادهم وهناك من ركب سفينة الثورة وهم مشاطة وبائعو ذممهم لا يريدون قيام الدولة! ومعهم بعض المدن. الحرب لا أحد يريدها”.

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

إنشاء قوة مكافحة الإرهاب، كان العمل أغلب شيء ميدانيًا، وفيما يخص طيران الاستطلاع ودوريات الاستطلاع والمتابعة ومراكز التدريب والكليات وكلًا بعمله، يعلم الجميع في ذلك الوقت كانت هناك صراعات سياسية وكان أكثر من مرة في جلوس داخل ليبيا وخارجها بعدة أماكن من جميع المسميات والفرق التي تعاني من صراعات ما بينها سياسية.

الواقع سواء كان من النظام السابق أو فبراير أو جميع المكونات والأطياف والنخب كانت هناك عدة جلسات، توصل كل الليبيين إلى أننا بعد انطلاق ثورة فبراير، من 8 سنوات معاناة وحروبًا وجبهات في سبيل ليبيا، وهناك ناس تريد إعادة عسكرة الدولة وتسعى لعودة السلطة لها؛ لأنها ترى ليبيا وكأنها من أملاكها ومواردها، لكن هذه الخلافات والصراعات وكل الاجتماعات كانت بانتظار اجتماع يوم 4/15 في غدامس وهو المؤتمر الجامع.

نحن كعسكريين مؤسستنا مهنية ودائمًا جاهزون لأي قرار وموقف، أصدر السراج في ذاك الوقت تعليماته الفورية لجهات الاختصاص في جميع المؤسسات العسكرية، باستخدام القوة لتطهير البلاد، من الخارجين عن الشرعية في جميع المدن الليبية.

س/ عنصر المفاجأة الذي عمل به الطرف الآخر عند بدء الهجوم لأي مدى يتسم بالمفاجأة؟

عنصر المفاجأة التي اشتغل به الطرف الآخر، في خطته جوهرية أن غريان بوابة الجبل والارتفاع العالي والتضاريس لها دور بالإشراف على العاصمة.

س/ أين كنت شخصياً لحظة وصول معلومة أن هناك هجوم على طرابلس؟

لحظة وصول معلومة أن هناك هجومًا على طرابلس كنت داخل الكلية الجوية غرفة عمليات الطوارئ وتلقينا الخبر وأوتوماتيكيا تواصلنا مع غرفة العمليات الأخرى الموازية في المعسكرات والقيادات الميدانية، وعملنا عمل دؤوبًا ومتواصلًا مع بعضنا، كل الناس تداعت حتى من لم يكن في دوريته أو مكان عمله تم إبلاغه.

س/ في الساعات الأولى كيف تعاملتم مع الموقف؟

مجرد ما أصدر القائد الأعلى التعليمات باستخدام القوة في رد الخارجين عن الشرعية وتطهير كافة المدن الليبية، شكلت غرفة العمليات الرئاسية بقيادة أسامة الجويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية، ومحمد الحداد وباسط مروان، وأعطت التعليمات لغرفة العمليات وكطيارين تحركنا بطائراتنا بالجو وغرفة مكافحة الإرهاب أخذت مكانها والوحدات في المنطقة العسكرية طرابلس والمنطقة الغربية والوسطى تحركت حسب التعليمات وصدت الهجوم.

أما دخول غريان فكان بعامل المباغتة، الناس تنتظر المؤتمر الجامع والطرف الآخر جاء بالقوة ودخل بالقوة، القوة كانت كبيرة وتمكن الطرف الآخر من الدخول لغريان والتمركز فيها، وهناك من ساعد على هذا من الذين باعوا القضية الخونة داخل المدينة.

مجرد أن بدأت الحركات الفعلية في غريان وبدأت المجابهة حاولنا أن نخرج قوات للمدد، كنا نتحرك بمهنية ومعطيات على الأرض وحفاظًا على قواتنا التي لم تستطع أن تقاوم انسحبت تكتيكيًا تجاه طرابلس، واضطررنا أن نسلم في غريان مرحليًا حتى يأتي الوقت الذي نحرر فيه غريان.

خطة تحرير غريان أتت فيما بعد دفاعية بدءًا من طرابلس، نتفاجأ أن بعض المتسلقين وعبدة المناصب والكراسي، بكل صراحة لو أن جيشنا ليس مهنيًا وقواتنا مساندة وثوارنا وأبطالنا في القمة والقوة لم نصد بهذه الوضعية، تفاجأنا ببعض من الساسة عباد الكراسي وبعض الخونة وعبدة المال هم في الخفاء متضامنون مع المتمرد وأعوانه ومن يريد عسكرة الدولة، وهؤلاء الذين كانوا قد ظهروا على مشارف العاصمة طرابلس وغريان.

القصف العشوائي بالذخائر التي لم تكن موجهة في الأحياء السكنية باستخدام الأسلحة الممنوعة دوليًا واستهداف المناطق المدنية والمستشفيات المدنية والمدارس كلها تندرج تحت مسمى عنجهية الطرف الآخر وليس عنده مؤسسة ولا مهنية، والغاية والغرض هو أن يصل للحكم وبهذه العنجهية يستهدف الأحياء المدنية ليخلق الرعب بين الأطفال والنساء وكبار السن، ويرى نفسه أنه كمعمر القذافي حبيب الملايين ويريد أن يحرر البلاد.

حفتر واهم ومغرور بعنجهية السلطة وديكتاتورية القرار، وقد أوهمه من وعدهم بالمناصب وأموال وهكذا، في جميع المدن في الغرب الليبي والدعم من الدول التي لا تريد للدول القيام، غريان كانت غرفة العمليات الرئيسة وموقعها الاستراتيجي في الجبل أحد العوامل، وقاعدة الوطية وترهونة ثلاثة مراكز أمامية وإستراتيجية، اشتغلنا على تحرير غريان بهدوء وكل خطى ثابتة، في حين أنها كانت مخطوفة من هذه القوات.

دخول غريان تم العثور على عدة أسلحة من دول عظمى وممنوعة دولية وتم توثيقه والكشف عن بعض الدول التي تكيل بمكيالين، العمليات العسكرية في غريان أثرت على حفتر ولعملية الغزو التي قام بها، تحركاته أصبحت ما بين الوطية وترهونة فقط.

الخطة العسكرية وأن تحرك قوات لمسافة أكثر من ألف كيلو متر وليس عندك إمكانيات إمداد وتمركزات وخطوط خلفية وطوارئ هذه كلها خطة فاشلة، لكن خطته وضعها بناءً على من قال له ان طرابلس جاهزة لك يا مشير وهو كان واهم ومن معه كان واهمين وعملياته خاطئة من الاول.

عاصفة السلام جاءت بعد حوالي أكثر من 7 شهور، من بداية غزو طرابلس كانت هناك مساعي سواء من المجتمع الدولي داخلياً او خارجيًا او من دول الجوار والامم المتحدة على أساس ان هناك مساعي للسلام والوئام لإطلاق النار واعطيت التعليمات لوقفها والفاقنر والمرتزقة كانوا داخل صلاح الدين! وتم استدراجهم خارج طرابلس وتم تنفيذ وقف إطلاق النار الاول في سبيل اننا كنا نثبت بأننا لسنا دعاة حرب بل دعاة سلام وننفذ تعليمات قادتنا. عاصفة السلام كانت لتحرير قاعدة الوطية الجوية.

أنا واحد من ابناء المؤسسة العسكرية الليبية وافتحر بذلك وابن الكلية الجوية مصراته، سلاح الجو نفذ عدد هائل من الطلعات الجوية، كانت استطلاعية مسلحة او ضربات استباقية امام قواتنا التي ستتقدم على الارض. لم نستهدف مسجد ولا مستشفى وموقع مدني. عكس استهداف القوات المعادية.

قاعدة الجفرة استراتيجية الامداد الرئيس لها، الفاقنر والمرتزقة والطيران والإمدادات كلها في الجفرة وبعدها في القرضايية. منظومة البانستر كانت تحدي حقيقي لنا ولكننا كنا اقوى منها، وعملنا جميع المحاولات والطرق للتعامل معها.

س/ توفير الطيران المسير والغطاء الجوي للجيش وضباط ليبيين لقيادة غرفة العمليات، كيف عجل بصد الهجوم؟

توقيع الاتفاقية الأمنية مع تركيا الصديقة أثناء العمليات كان له دور في المشاركة بإمدادات تركيا لنا بالإمدادات اللوجستية ونجاح العمليات أكثر وأكثر.

س/ لأي مدى ساهمت هذه الاتفاقية؟

لمدى كبير، وكان دعمهم لنا كبيرًا جدًا ونشكرهم، ولو أن أبطالنا لم يكونوا يستحقون قدر هذه المكانة لما استفدنا من دعم تركيا.

س/ هناك من يطرح أن تركيا لعبت دور القيادة في هذه العمليات، هل هذا صحيح؟

لا، ومن يتشدق ويتكلم، مفروض أن غير ذوي الاختصاص لا يتكلمون، وهناك أمور وكلام حدث ولا حرج، وأتحدى أي شخص قلت كلمة غير صحيحة من بداية تكليفي كناطق رسمي ب 4 أبريل، ليس كل الكلام يصدق.

الفاغنر مرتزقة والمرتزق يريد الدولار وليس عنده قضية، الفاغنر روس صحيح أنهم متقدمون كذخائر ومهنية وخطط وأجهزة وتدريب ولكنه مرتزق ثمنه دولار، نحن نريد دولة مدنية حديثة وحقًا ونحن أصحاب قضية. انسحاب الفاغنر هروب وهزيمة، هذا واقع وليس انسحابًا تكتيكيًا.

س/ إعلان تحرير العاصمة كيف انطلق؟

نحن لم نبدأ الحرب لكن نحن من يقرر مكانها ونهايتها، ليس من فراغ، أنا دائمًا أعني ما أقول، الحرب فرضت علينا ونحن لها وبخططتنا وعملياتنا نقرر متى نهيها. تحرير طرابلس كان وفق خطة مهنية قمة في الإعداد وأخذ الاعتبارات، ولم تأتِ إلا بعد عدة عمليات عسكرية.

س/ الوضع الراهن الآن كيف تتابعون الأحداث؟

ما أركز عليه، المؤسسة العسكرية عريقة والناس تعمل لاسترداد بعض الأملاك التي تم نهبها وقياداتنا السياسية والعسكرية نحن نثق بهم ونعلم أن هناك بعض الأخطاء. 4 أبريل عملية من العمليات العسكرية التي نفتخر بها وإحياء الذكرى لا نريد أن بفهمها الناس على أنها زيادة احتقان وخطاب كراهية وتنفير، نحن ليبين وعائلة واحدة، ومن خرج على معمر القذافي ليس لنبحث عن ناس معينة، بل نريد دولة مؤسسات وقانون وجيشًا ولاؤه لله وللوطن، البنيان ومن يطيل لحيته ويدعي الدين هم دمار للدولة وأثبتنا وجودنا فيها.

المؤسسة العسكرية لا تنادي بشخصية معينة ولا اسمًا معينًا بل بالوطن، ليبيا واحدة ومدنية ودستور، وغير هذا لن نسمح به، ولن نرضى بقسمة ليبيا وما يسوقونه في الفيسبوك أن هناك انقسامًا بين المدن وغيرها هذا لا يوجد، أهلًا بالصادقين في بنغازي طبرق وطرابلس وكل المدن وهم موجودون، هناك فئة من النظام السابق سيئون، يرون ليبيا إرثًا من أجدادهم، وهناك من ركب سفينة الثورة وهم مشاطة وبائعو ذممهم لا يريدون قيام الدولة، ومعهم بعض المدن. الحرب لا أحد يريدها، ضموا الموضوع وحاولوا احتواءه.