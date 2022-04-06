مساعدات أمريكية بقيمة 100 مليون دولار من مخصصات وزارة الدفاع لأوكرانيا

أوكرانيا – فوض الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزير الخارجية لسحب ما قيمته 100 مليون دولار من مخصصات التعليم والتدريب في وزارة الدفاع، لتقديمها كمساعدات عسكرية إضافية لسلطات أوكرانيا.

وقال المكتب الصحفي للبيت الأبيض ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بايدن كلف إدارته بتخصيص مساعدات عسكرية إضافية لكييف تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار، ستشمل أسلحة مضادة للدبابات.

من جهته، قال بلينكن في بيان إنه سمح بتقديم المساعدة “لتلبية حاجة أوكرانيا الملحة لأنظمة إضافية مضادة للدروع”.

وفي 3 أبريل، قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إنه يجري باستمرار “تقديم المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة لأوكرانيا، وتم خلال يوم واحد تسليم جزء من الحزمة البالغة 800 مليون دولار”.

من جانبه انتقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو “المساعدة” العسكرية لأوكرانيا، لا سيما تزويد الغرب سلطات كييف بالأسلحة الفتاكة، ووصفها بـ”غير المسؤولة”، وشدد على أن “توزيعها غير المنضبط قد يشكل تهديدا للدول الأوروبية”.

من جانبه قال سيرغي رودسكوي رئيس مديرية العمليات الميدانية العامة بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إن توريد الغرب الأسلحة والمعدات العسكرية لأوكرانيا خطأ، لأنه يزيد الخسائر، لكنه لا يؤثر على نتيجة العملية العسكرية الروسية.

المصدر: وكالات