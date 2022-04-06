مصر – أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية التي جرى سحبها امس الثلاثاء في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” في العاصمة المصرية القاهرة عن مواجهات نارية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة مصرية مغربية بين المصري البور سعيدي ونهضة بركان، ومواجهة ليبية خالصة بين الاتحاد وأهلي طرابلس.

وجاءت المواجهات على الشكل التالي:

– المباراة الأولى: سيمبا التنزاني X أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

– المباراة الثانية: الاتحاد الليبي X أهلي طرابلس الليبي.

– المباراة الثالثة: بيراميدز المصري X مازيمبي الكونغولي.

– المباراة الرابعة: المصري البور سعيدي X نهضة بركان المغربي.

وسيلتقي في مباراة نصف النهائي الأولى، الفائز من الديربي الليبي بين الاتحاد والأهلي طرابلس مع الفائز من مباراة سيمبا وأورلاند، فيما يلعب في مباراة نصف النهائي الثانية، الفائز من بيراميدز ومازيمبي مع الفائز من المصري ونهضة بركان.

المصدر: RT