ليبيا – عقد وزير القوى العاملة في مصر محمد سعفان لقاء مفتوح مع ممثلي تحالف شركات “أوراسكوم للإنشاءات”، و”حسن علام للإنشاءات” “رواد الهندسة الحديثة”، في إطار تسهيل سبل عودة العمالة المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

وزير القوى العاملة المصري رحب بالحضور، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية ووزارة القوى العاملة على العمالة المصرية فى الخارج والداخل، لتذليل كافة الصعوبات والمشكلات أمامهم قبل السفر وبعده، خاصة في ليبيا للعمل في مشروعات إعادة الإعمار .

وأكد أن الوزارة حريصة كل الحرص على مصالح الشركات المصرية العاملة داخل ليبيا ككيانات مصرية داعمة لهم، كما تسعى إلى تسهيل أعمالها بالتنسيق والتعاون مع الجانب الليبي لدراسة سوق العمل والتخصصات والاحتياجات المطلوبة من العمالة المدربة والمؤهلة للعمل فى كافة المشروعات المبرمة بين تحالف الشركات والجانب الليبي، وفقًا للقوانين وقواعد واشتراطات العمل داخل الدولة الليبية.

ووجه الوزير مركز معلومات الوزارة بسرعة البدء في عمل منظومة إلكترونية مؤمنة مخصصة للشركات المصرية العاملة أو الراغبة في العمل داخل ليبيا، يمكن من خلالها تسجيل العمالة المقرر سفرها للعمل فى المشروعات المشتركة بملف خاص، ويكون لكل شركة User وpassword خاص بها على هذه المنظومة تستطيع الشركة من خلاله تسجيل أعمالها ومتابعة أحوال العمالة.

واستفسر الوزير من ممثلي الشركات الحضور عن المشكلات والمعوقات التي يواجهونها خلال الفترة الأخيرة، للعمل على حلها بالتنسيق مع الجانب الليبي، وكذلك إجراءات الاستقدام للعمالة، وأوضاعهم من حيث التأمين الاجتماعي والصحي، وفقًا لما يقره القانون الليبي والمصري مع الأخذ في الاعتبار الاستثناءات الخاصة بالأوضاع التي تمر بها ليبيا.

ووجه الوزير، بإشراك بعض شركات الخدمات للمشاركة فى تلك المشروعات بجانب شركات التحالف وتزويد الجانب الليبي بالعمالة الفنية المدربة القادرة على إحداث الفارق، من خلال جهودها وأعمالها لخدمة المجتمع الليبي.