وارسو – عقدت مجموعة الاتصال الوزارية العربية حول الأزمة في أوكرانيا، امس الثلاثاء، محادثات مع وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، ركزت على “الجهود المبذولة للتوصل لحل سلمي للأزمة”.

وأكدت المجموعة خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة البولندية وارسو على “ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية”.

وعبر الوفد العربي عن القلق من امتداد أمد الأزمة وتبعاتها الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية.

وبحث الوفد العربي كذلك مع وزير الخارجية الأوكراني الجهود المبذولة لوقف النار والتوصل لاتفاق لحل الأزمة واستعادة السلم والأمن.

وأكد الوفد دعمه لمسار المفاوضات المباشرة بين الجانبين الروسي والأوكراني، واستعداده لإسناد هذا المسار بهدف التوصل إلى وقف العمليات العسكرية، تمهيدا لحل سياسي مستدام للأزمة “على الأسس التي تنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة وتحفظ سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية والمصالح المشروعة للطرفين”.

وكان الوفد العربي الذي رأسه في زيارة بولندا رمطان لعمامرة، وزير خارجية الجزائر، قد اجتمع بوزير الخارجية البولندي فور وصوله إلى وارسو، حيث بحثوا “جهود حل الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها، والعلاقات العربية البولندية”.

المصدر: RT