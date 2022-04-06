ليبيا – أكد وزير الحكم المحلي بحكومة الاستقرار سامي الضاوي للشعب الليبي أنهم مجرد موظفين لديه يعملون فقط على كيفية الخروج بليبيا من أمواج الفوضى إلى بر الاستقرار، ويطمحون لأن تكون أول حكومة ليبية ليبية هي اللبنة الأولى في طريق بناء الوطن بعد سنوات من الحروب والصراعات والانقسامات.

وزير الحكم المحلي قال في بيانه له الإثنين: “نسعى بكل ما أوتينا من قوة للدفع نحو إذابة الخلافات وعودة الوطن إلى كيان موحد يمثل كافة الليبيين بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، لنعيش تحت مظلة ليبيا واحدة من امساعد إلى رأس اجدير، ومن الساحل إلى أقصى الجنوب”.

وحث عمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية على التحلي بمسؤولياتهم في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن وتغليب المصلحة العامة واتخاذ موقف شجاع يسجله التاريخ عبر الإنحياز للوطن، مشددًا على أن هدفهم توحيد ليبيا وإسقاط كل مسببات الانقسام بين أبناء الشعب الليبي عبر توحيد المؤسسات والبدء في مصالحة عامة حقيقية تجمع شتات الوطن وتجبر خواطر كافة المتضررين من الحروب.

وأعرب في ختام البيان عن تمنياته بأن يوفقهم الله في خدمة أبناء الشعب الكريم من خلال أداء مهامهم على الوجه الأكمل بما يليق بالشعب الذي يستحق أن ينعم بحياة كريمة وأن يتبوأ المكانة التي تليق به بين الشعوب.