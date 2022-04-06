أنقرة – التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، امس الثلاثاء، نظيره المالي ساديو كامارا، في أنقرة.

وعقد الوزيران لقاء ثنائيا أعقبه اجتماع موسع في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة التركية.

وجرى خلال المباحثات تبادل وجهات النظر حول قضايا دفاعية وأمنية ثنائية وإقليمية، بالإضافة إلى التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وأعرب أكار عن سعادته بالزخم الحاصل في العلاقات بين تركيا وإفريقيا في الأعوام الأخيرة.

وندد أكار بالهجمات الإرهابية التي شهدتها مالي في الفترة الأخيرة.

وأكد استعداد تركيا للتعاون وتقاسم الخبرات مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أهمية تطوير التعاون العسكري بين البلدين.

الأناضول