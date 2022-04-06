إسبانيا – أكد فلافيو بيرشمان، وكيل الأوروغوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة البالغ 23 عاما، اقتراب موكله من تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

ودخل برشلونة في مفاوضات مع أراوخو طوال الأشهر الماضية، لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

وقال وكيل أراوخو، في تصريحات أبرزها الصحفي وخبير انتقالات اللاعبين، الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “فيسبوك”: “الاتفاق على تمديد العقد قريب بالفعل، لدينا مشاعر طيبة للغاية”.

وأضاف: “لم نتفق على التفاصيل النهائية فقط، ولكن ذلك قد يتم خلال أيام. أراوخو يريد البقاء في برشلونة، ونحن نعمل على ذلك”.

وذكرت تقارير أن وكيل أراوخو، اجتمع مع ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة مؤخرا، لمناقشة تفاصيل العقد الجديد.

يذكر أن أراوخو تلقى عدة عروض من الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها من تشيلسي ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى عرض من باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: وكالات