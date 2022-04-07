آخر ظهور لهادي بعد نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي

آخر ظهور لهادي بعد نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي

الرياض – استقبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي صباح اليوم الخميس في العاصمة السعودية الرياض، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس.

وكان هادي قد أعلن فجر اليوم عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، يسلم بموجبه صلاحياته.

وقال هادي في خطاب: “أفوض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضا لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”.

هذا واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العليمي وأعضاء المجلس، مؤكدا دعم المملكة للمجلس وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في ⁧اليمن.

المصدر: المشهد اليمني