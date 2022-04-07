ليبيا – أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” غرق أكثر من 100 مهاجر غير شرعي في في وسط أمواج البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية في أسبوع واحد فقط.

تقرير إخباري نشرته المنظمة وتابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أكد إعادة 130 آخرين قسرًا إلى ليبيا خلال الفترة ذاتها، فيما تمت إدانة فشل إيطاليا ومالطا في مساعدة القوارب المنكوبة وحث “فرونتكس” والسفن الأوروبية الأخرى بالمنطقة على الكشف عن ملابسات هذه الأحداث المأساوية.

وأشار التقرير إلى أن هذا كله يأتي نتيجة لسياسات الاتحاد الأوروبي ودوله المميتة تجاه المهاجرين غير الشرعيين ممن يتم تركهم يواجهون الموت أو الإعادة إلى ليبيا قسرًا؛ حيث تنتظرهم ممارسات سوء المعاملة والانتهاكات والتعذيب التي تم توثيقها على نطاق واسع في مراكز الاحتجاز الليبية.

وشددت أحد العاملات في المنظمة وتدعى “كارولين ويليمن” على وجوب وضع أوروبا حدًا لهذا وتحملها مسؤولياتها في حماية الأرواح، رافضة في ذات الوقت انسحاب الاتحاد الأوروبي ودوله من عمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط ودعمهم لخفر السواحل الليبي.

وأضافت “ويليمن”: إن هذا الانسحاب هو السبب الجذري للوفيات وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في وسط البحر الأبيض المتوسط.

ترجمة المرصد – خاص