إسبانيا – أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة مضيفه تشيلسي الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة على أرضية ملعب “ستامفورد بريدج” في لندن.

وسيبدأ أنشيلوتي بالتشكيلة الأساسية التالية للفريق الملكي في مواجهة البلوز: “كورتوا، كارفاخال، ميليتا، ألابا، كروس، بنزيما، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، فينيسوس جونيور وميندي”.

فيما اختار الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي التشكيلة الأساسية التالية لفريقه في مواجهة ضيفه المدريدي: “ميندي، كريستينسن، تياغو سيلفا، روديغر، جيمس، كانتي، جورجينيو، أزبيليكويتا، ماونت، هافيرتز وبوليسيتش”.

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد على ملعبه “سانتياغو برنابيو” مباراة الإياب في الـ12 من أبريل الجاري لحسم هوية المتأهل إلى المربع الذهبي من البطولة القارية.

المصدر: RT