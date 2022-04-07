ليبيا- عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج اجتماعًا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة الجفارة.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد جاء الاجتماع لاستعراض آلية عمل الغرفة والصعوبات التي تواجهها وسبل حلحلته فضلًا عن الاطلاع على نشاطها خلال العام 2021 والعقبات التي واجهت إدارتها في أداء مهامها.

وأضاف البيان: إن مجلس الإدارة قدم للحويج عرضا لخطة عمل الغرفة للعام الجاري والآلية التنفيذية لتطوير الأداء بكافة القطاعات وأوجه الدعم المطلوب لتعزيز دورها في تحقيق التنمية المكانية بالمنطقة وتنفيذ مشاريع استثمارية تحقق التنويع الاقتصادي.

وأكد الحويج دعم وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال لغرف التجارة والصناعة والزراعة بهدف تعزيز التواصل بين المؤسسات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص والعمل على تطوير الأداء وتحقيق نتائج تلامس حياة المواطنين.