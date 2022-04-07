ليبيا- توقع تقرير إخباري نشرته مجلة “إيجبت توداي” المصرية الناطقة بالإنجليزية اعتماد الاتحاد الأوروبي رسميًا وبشكل كبير على ليبيا لتنويع مصادر الغاز والنفط.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد سعي الأوروبيين لإيجاد بدائل للإمدادات الغازية والنفطية الروسية، فيما يأمل الليبيون أن يساهم ذلك في دفع أوروبا للإسراع في معالجة الأزمة الليبية، بهدف ضمان تدفق الغاز والنفط الليبي ووصوله للقارة الأوروبية.

ونقل التقرير عن “لويس ميغيل بوينو” المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قوله: إن أوروبا ستعتمد بشكل كبير على ليبيا في الفترة المقبلة لتنويع مصادرها من الطاقة وسط الخلاف بين الاتحاد وروسيا حول الحرب مع أوكرانيا.

وأضاف “بوينو”: إن المحادثات جارية بين ليبيا وإيطاليا بهذا الصدد في وقت من المتوقع فيه أن تتحرك عدة دول أوروبية للاستثمار في النفط والغاز الليبي، فيما يعتقد خبراء وسياسيون اقتصاديون ليبيون أن الأهمية المتزايدة لهذه الطاقة قد تساهم في دفع الدول الأوروبية لحل الأزمة الليبية.

وتابعت هذه النخب: إن هذا يتم عبر إيجاد حل سياسي سريع يضمن تأمين تصدير النفط والغاز بعد أن تسبب عدم الاستقرار سابقًا في جعل الميليشيات المسلحة تقفل مصادر إنتاج وتصدير النفط. فيما قال المحلل السياسي إبراهيم الفيتوري: إن حاجة أوروبا للغاز والنفط قد تدفعها لإيجاد حل سريع لأزمة ليبيا.

وأضاف الفيتوري: إن القضايا السياسية والأمنية قد تقف في طريق رغبة أوروبا في الاستفادة القصوى من النفط والغاز. متوقعًا عدم سماح العالم بوقف النفط الليبي وهو ما قد ينعكس على تحسين أوضاع القطاع النفطي المحتاج لعمليات صيانة تشمل المصافي واستكشاف الحقول الجديدة.

ونبه الخبير الاقتصادي شريف العراقيب لأهمية استقرار الوضع في ليبيا وإجراء عمليات صيانة كبرى واستكشاف مناطق جديدة لزيادة حصة ليبيا من الواردات الأوروبية. مبينًا أن إيطاليا تعتمد على 50% من الغاز الروسي في وارداتها بينما تعتمد على ليبيا بنسبة 2% فقط.

ونقل التقرير عن البنك الدولي توقعاته أن يشهد الاقتصاد الليبي تحسنا في مستوى النمو إذا زادت صادرات الغاز إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يحصل على 40% من الغاز و30% من النفط من روسيا، فيما تمتلك ليبيا تاسع أكبر احتياطي نفطي معروف في العالم وأكبر احتياطي نفطي في إفريقيا.

ترجمة المرصد – خاص