ليبيا – عقد رئيس جهاز الأمن الداخلي العميد لطفي الحراري اجتماعًا مع كل من رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة ومدير الرقابة الداخلية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية نوري الضاوي.

المجتمعون اتفقوا بحسب المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية على إطلاق حملة وطنية لحماية المستهلك داخل ليبيا، تستهدف أماكن تداول الغذاء والدواء فيما يتعلق بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها ومتابعة تطبيق قرارات وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بالأسعار، وغيرها من القرارات التي تحمي المستهلك.

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