ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي إن ليبيا لطالما كانت ساحة للصراع العالمي بين القوى الإقليمية، مشيرًا إلى أن ذلك الصراع تسبب في استمرار الأزمة الليبية على مدى السنوات الماضية.

وحول تصريحات اللورد البريطاني بأن تصاعد التوترات مع روسيا زاد الحاجة الملحّة للتعامل مع الأزمة الليبية، أوضح الأوجلي في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أنه ربما يمكن ربط هذا التصريح بالخطة الأمريكية طويلة المدى التي تم الإعلان عنها قبيل عدة أيام، مشيرًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية غيرت السياسة العالمية تجاه ليبيا.

أما عن تأثير ذلك الصراع على الأزمة الليبية فرأى الأوجلي أن هذا الصراع ربما سيكون هو الطريق نحو حل الأزمة الليبية؛ لأن الدور الذي ينتظر أن تلعبه ليبيا في هذه الفترة يحتاج إلى أن يعود الاستقرار والأمن للبلاد بشكل فعلي.