بروكسل – أعلن الاتحاد الأوروبي، استحداث مخزونا من الأدوية والمعدات بقيمة 540 مليون يورو للتعامل مع حالات الطوارئ النووية والبكتريولوجية والكيميائية.

وقال يانيز ليناركيتش، مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد يانيز ليناركيتش: “نحن نتخذ خطوات ملموسة لإعداد أوروبا بشكل أفضل للتهديدات المحتملة”، في سياق تصاعد المخاوف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح أن المخزون يتكون من لقاحات ومعدات وأدوية لعلاج المرضى المصابين خلال الهجمات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، لافتا إلى أن “الخطوة الأولى هي الحصول على أقراص يوديد البوتاسيوم التي يمكن استخدامها لحماية الناس من الآثار الضارة للإشعاع”.

وأضاف: “تم بالفعل تسليم ثلاثة ملايين قرص يود إلى أوكرانيا بمساعدة فرنسا وإسبانيا”.

وفي وقت سابق، قالت الخارجية الروسية إن الحقائق التي تم اكتشافها مؤخرا تؤكد أن مخاوف روسيا بشأن العمل على برنامج أسلحة بيولوجية لأغراض عسكرية في أوكرانيا، له علاقة بالولايات المتحدة كانت في محلها.

وأعلنت الدفاع الروسية، أنه جرى العمل مع بكتيريا الطاعون والجمرة الخبيثة في المختبر البيولوجي في مدينة لفوف بغرب أوكرانيا كجزء من البرنامج البيولوجي العسكري.

وحذرت من أن القوميين في أوكرانيا يستعدون لتنفيذ استفزازات بمواد سامة لاتهام روسيا باستخدام أسلحة كيميائية.

المصدر: لو فيغارو+ RT