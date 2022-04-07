روسيا – أعلن الاتحاد الروسي لكرة الطائرة تقديمه طلبا لمحكمة التحكيم الرياضية “كاس” للحصول على 80 مليون دولار كتعويض من الاتحاد الدولي لكرة الطائرة بعد سحب بطولة العالم من روسيا.

وقال الأمين العام للاتحاد الروسي لكرة الطائرة ألكسندر ياريمينكو لوكالة “نوفوستي” اليوم الأربعاء أن الطلب المقدم أمام “كاس” يثبت بالأوراق الرسمية بالتفصيل كل الفواتير والمصاريف التي دفعت لتنظيم كأس العالم لكرة الطائرة 2022.

وفي الـ28 من فبراير الماضي، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في المسابقات الدولية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو ما استجابت له معظم الاتحادات الرياضية تحت ضغوطات هائلة من الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها الغربيين في تعد صارخ على حرمة مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة الذي تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة.

كما تم سحب تنظيم العديد من البطولات الدولية من روسيا، كان إحداها بطولة كأس العالم لكرة الطائرة 2022 والتي كان مقررا أن تستضيفها 10 مدن روسية بين 26 أغسطس و11 سبتمبر المقبلين.

المصدر: rsport.ria.ru