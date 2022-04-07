ليبيا – عقد عميد بلدية أجدابيا امبارك المنفي اجتماعًا طارئًا لمواجهة تداعيات قيام العديد من أصحاب المتاجر برفع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء من دون رقيب.

بيان صحفي صدر عن البلدية تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى حضور الاجتماع المستعجل ممثلين عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومراقبة الاقتصاد والغرفة الأمنية المشتركة وجهاز الحرس البلدي وإدارة الدوريات الوسطى وبعض تجار أجدابيا.

وأضاف البيان: إن المجتمعين تدارسوا أسباب هذا الارتفاع في الأسعار من دون حسيب أو رقيب وعدم تواجد أي رقابة صحية أو بيطرية على اللحوم التي تعرض في المتاجر، فضلًا عن وضع تسعيرة موحده للحوم والدواجن واعتمادها من مراقبة الاقتصاد والبلدية لفرضها على رافعي الأسعار من مستغلي المواطنين.

وتوافق المجتمعون على تكليف أطباء بيطريين للكشف على الذبائح قبل بيعها للمواطن ومفتش صحي للمتابعة والإشراف على اللحوم وتكثيف حملات الحرس البلدي على محلات المتاجر وضبط المخالفين من أصحابها مع وضع تسعيرة موحدة للحوم والدواجن سيتم نشرها من قبل البلدية .

وقرر المجتمعون إلزام اصحاب متاجر بيع اللحوم بالأسعار الموضوعة ليتحمل من يخالف المسؤولية، مؤكدين أن هذه الجهود تأتي في إطار الحد من استغلال المواطنين والتخفيف عليهم في شهر رمضان.