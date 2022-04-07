ليبيا – قالت عضو مجلس النواب فاطمة الصويعي إن قرارات مجلس النواب كانت واضحة فيما يتعلق بحكومة فتحي باشاآغا، وهي قرارات تم اتخاذها في جلسة واضحة ومعلنة لكل الليبيين واتسمت بالشفافية.

الصويعي لفتت في تصريحات لموقع “إرم نيوز” إلى أنه بالنسبة للتسليم والاستلام، فإن بعثة الأمم المتحدة لم تكن محايدة في موقفها، وشاهدت جلسة مجلس النواب وكان هناك نصاب في هذه الجلسة ومع ذلك كان موقفها غير محايد.

وتابعت أن “الدبيبة سيرضخ لتسليم السلطة عندما يعترف المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بحكومة الاستقرار الوطني ووقتها ستتسلم السلطة”.