ليبيا – رأى الكاتب الليبي المتخصص في مجال الطاقة علي الفارسي أن الاحتياطات الليبية من الغاز غير مستَثمَرة بالشكل الكافي، بسبب قلة الاستثمارات المحلية والأجنبية، نظرًا لتركيز البلاد على النفط، الذي تملك البلاد منه أكبر احتياطي في إفريقيا، فضلًا عن الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة على الأسواق الأوروبّية، ودخول الولايات المتّحدة مؤخرًا بفضل الغاز الصخري، واستعداد عدّة دول إفريقيّة لتصدير الغاز إلى أوروبا.

الفارسي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أشاد بالجهود الاستثنائية التي بذلتها شركات القطاع النفطي في ليبيا خلال الأعوام السابقة، لتطوير بعض الآبار، وهو ما نتج عنه نجاح موانئ مليتة في رفع إنتاج إحدى آبار حقل الوفاء إلى 100 مليون قدم مكعّب يوميًّا، إضافة إلى نجاح شركة الواحة للنفط، عام 2019 في تدشين المرحلة الثانية من حقل الفارغ النفطي الذي يُسهم بـ250 مليون قدم مكعّبة من الغاز.

وأكد أن المساعي مستمرة في البلاد إلى الاعتماد على الغاز في تزويد محطات الكهرباء بالطاقة اللازمة بعملها وذلك كبديل أفضل بيئيًّا من المحروقات، وأقل في التكلفة.