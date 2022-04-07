ليبيا – أكد أستاذ الاقتصاد الليبي أحمد المبروك أن هناك صراعًا بين حكومة فتحي باشاآغا وحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي رفض تسليم مهامه متشبثًا بالتسليم لـ”حكومة شرعية”، بشأن الإيرادات النفطية، مع مطالبة مجلس النواب بتجميد هذه الإيرادات إلى حين استلام حكومة باشاآغا مهامها رسميًا في طرابلس.

المبروك وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري الأربعاء، أوضح أنه خلال الربع الثاني من العام قد لا تجد حكومة الدبيبة أي بيانات عن الإيرادات النفطية لصرفها، مع صعوبة استلام حكومة باشاآغا مهامها، لافتًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية سوف تزداد سوءًا، وهذا يدفع ثمنه المواطن وسط الغلاء والتضخم، وعدم توفير أبسط مقومات الحياة في ظل الأوضاع المعيشية المتردية.