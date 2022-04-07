ليبيا – علق المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش على دور الاتحاد الأوروبي في حل أزمة الحكومتين بليبيا، قائلًا: إن الاتحاد الأوروبي فقد أي تأثير في الأزمة الليبية، وأصبح تابعًا لما وصفه بـ”الهيمنة الأمريكية”.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن من يطلب تدخل الاتحاد الأوروبي لم يقرأ المشهد بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتماهى مع الموقف الأمريكي غير المتعجل في إنهاء الأزمة الليبية وعودة البلاد إلى الاستقرار.

واتهم أمريكا بـ”اللعب بملف التسوية في ليبيا، وعرقلة أي جهد ليبي – ليبي لإنجاز التسوية”، مشيرًا إلى أن واشنطن تطرح بديلًا لإدارة الأزمة ومن ثم إدارة الموارد النفطية لفترة تمتد إلى 10 سنوات.

وحول تأثير اشتباكات المليشيات المسلحة أول أمس في العاصمة طرابلس وتأثيرها على أزمة الحكومتين، قال المرعاش: إنها استمرار لسيطرة تلك العناصر على المنطقة الغربية. مشيرًا إلى أن حكومة عبدالحميد الدبيبة الرافضة لتسليم السلطة لا تستطيع فعل أي شيء لوقف هذا العنف الممنهج في طرابلس.

وأكد المرعاش أن الدبيبة لا يريد حتى التدخل لوقف هذه الصدامات، خشية أن يفقد أحد المصارعين في معركته مع الحكومة الشرعية الجديدة، مشيرًا إلى أنه يكتفي بإغداق المال على أمراء الحرب ليوقفوا الصدام بينهم.